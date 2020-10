Darfo Boario, dà fuoco alla Porsche dell’ex che l’ha lasciata

(red.) A fine agosto i carabinieri intervenuti per placare una lite di coppia avevano trovato nella loro casa di Darfo Boario della droga, circa 20 grammi di coca più 20 mila euro in contanti, quanto bastava per giustificare una denuncia per spaccio.

Negli ultimi tempi il rapporto si è sempre più deteriorato, fino alla separazione. Che però la donna, un’impiegata di 53 anni, non voleva accettare: l’uomo – 65 anni – aveva infatti deciso di lasciare la casa dove i due convivevano facendosi ospitare da un parente.

Il risultato sono state scenate di gelosia, minacce e stando alle accuse dell’ex convivente anche aggressioni fisiche.

Il massimo è accaduto a metà settembre quando i carabinieri di Capo di Ponte e i Vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Boario Terme hanno dovuto intervenire per il principio d’incendio di una Porsche che si trovava parcheggiata nei pressi della nuova residenza del 65enne (la foto in alto è d’archivio).

Stando alle indagini dell’Arma sarebbe stata proprio la donna la responsabile del rogo del veicolo, utilizzando della benzina. La 53enne è indagata a piede libero e il magistrato ha disposto il divieto di avvicinamento all’ex compagno per codice rosso.