Coronavirus, a Capo di Ponte carabiniere positivo. Ma caserma aperta

(red.) La diffusione del contagio da Covid-19 coinvolge anche i militari e forze dell’ordine in generale che devono occuparsi della sicurezza. L’ultimo caso del genere in ordine di tempo arriva dalla caserma dei carabinieri di Capo di Ponte, in Valcamonica, nel bresciano, dove un militare è stato trovato positivo al nuovo coronavirus, seppur asintomatico.

Per l’addetto si sono attivati tutti i protocolli del caso, così come per i sei colleghi che, visto lo stretto contatto, sono stati posti in quarantena. In ogni caso, grazie ai carabinieri che provengono dalle altre stazioni del territorio, la caserma resta regolarmente operativa e aperta al pubblico.