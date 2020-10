Breno, ladro 17enne acrobata tra i tetti fermato dai carabinieri

(red.) Si muoveva tra i tetti delle abitazioni del paese in cui abita e alla ricerca di oggetti di valore da depredare. L’altra giorno, giovedì 8 ottobre, un ragazzo di 17 anni residente a Breno, in Valcamonica, nel bresciano, è finito nei guai dopo due colpi solo tentati e prima di essere arrestato dai carabinieri. Armato di spiccate doti acrobatiche, si è mosso dall’alto tra un tetto e l’altro di via Chievo e attraverso i lucernari. Il primo colpo gli è andato male e nel secondo si è trovato di fronte la badante di una signora anziana che il giovane ha spinto a terra per poter garantirsi la fuga.

Mentre a un uomo che lo aveva beccato nelle evoluzioni criminali e chiamando i carabinieri si è visto mollare due pugni al volto e neutralizzare. Ma il minore non ha potuto fare nulla quando davanti a lui si sono presentati i carabinieri della stazione di Esine. Arrestato per tentata rapina impropria, ieri mattina nel giudizio davanti al tribunale dei minori si è visto convalidare l’arresto e disposti i domiciliari.