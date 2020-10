Sonico, cade durante la raccolta delle castagne: ferito 70enne

(red.) Intervento oggi -giovedì 8 ottobre – in Alta Valcamonica per la V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino. I tecnici sono stati allertati poco prima delle 10:30 per un uomo di 70 anni, residente nella Bergamasca, infortunato nella zona di Sonico, nei boschi sopra la chiesa di Sant’Andrea. Era uscito con altre persone per andare a raccogliere castagne ma è scivolato per una decina di metri e ha riportato diversi traumi.

Sul posto sono arrivate le squadre del Cnsas, Stazione di Edolo, e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, che lo hanno individuato e stabilizzato. È intervenuto anche l’elisoccorso di Brescia di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), che ha verricellato sul posto l’équipe sanitaria, per le prime cure. L’uomo è stato portato in ospedale al Civile di Brescia. L’intervento è terminato poco dopo mezzogiorno.