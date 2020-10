Costa Volpino, 44enne bresciana nei guai: ruba in gioielleria

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 1 ottobre una donna di 44 anni residente a Piancamuno e originaria di Artogne, in Valcamonica, nel bresciano, è finita nei guai a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Secondo l’accusa, nel momento di presentarsi in una gioielleria di via Nazionale in paese avrebbe chiesto al titolare di mostrarle dei gioielli da regalare alla madre. E quando dall’altra parte del bancone il commerciante ha notato che la cliente aveva intascato qualcosa, aveva allertato i carabinieri della stazione locale.

Così si è scoperto che la donna aveva rubato due anelli in oro giallo e una catena del valore di 4.500 euro. E’ stata poi la testimonianza di un altro commerciante, che aveva subito un colpo simile, a condurre i militari a casa della donna. Lei ha spiegato di aver venduto quei gioielli e di aver incassato il denaro. I carabinieri si sono quindi rivolti al luogo dove i monili erano stati portati e hanno recuperato il materiale, poi consegnato al proprietario. La donna è accusata di furto e ricettazione.