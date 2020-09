Ossimo, finiscono col furgone nel dirupo mentre vanno al lavoro

(red.) Alle prime ore di ieri mattina, martedì 22 settembre, cinque persone sono rimaste ferite, per fortuna non in modo grave, mentre si trovavano a bordo di un furgone rimasto coinvolto in un incidente stradale. E’ successo intorno alle 7,30 sulla provinciale 5 tra Malegno e Ossimo, in Valcamonica, nel bresciano.

I cinque uomini, tutti dai 31 ai 50 anni, stavano raggiungendo il posto di lavoro quando a un certo punto il conducente avrebbe perso il controllo e il van è finito fuori strada in un dirupo. Gli stessi occupanti del veicolo e altri automobilisti che avevano assistito all’incidente hanno subito allertato i soccorsi al 112 facendo arrivare sul posto gli agenti della Polizia locale della Valcamonica, i vigili del fuoco e anche l’automedica in appoggio a tre ambulanze da Darfo, Lovere e Pisogne.

Alcuni dei feriti soccorsi in codice giallo e verde sono stati trasportati all’ospedale di Esine.