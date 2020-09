Darfo, due pazzi in azione di domenica sera. Arrestati dai carabinieri

(red.) E’ stata una serata di delirio quella di domenica 13 settembre in due paesi della Valcamonica, nel bresciano, dove l’agitazione di due soggetti ha destato preoccupazione. A Darfo Boario Terme si è verificato il primo episodio che ha visto un 26enne di Ossimo litigare con un cugino in strada e poi cercare di forzare l’apertura dell’albergo Adamello. Il titolare ha allertato i carabinieri che in qualche modo sono riusciti a bloccare l’esagitato e ad arrestarlo per resistenza. Nei suoi confronti il giudice, dopo la convalida, ha stabilito l’obbligo di firma ogni giorno in caserma.

Poche ore dopo l’attenzione si è spostata al bar “Autostazione” del paese dove un 34enne operaio marocchino residente a Piancogno e con precedenti per droga si è scagliato contro due auto e due moto e con un coltello ha minacciato il titolare del locale e alcuni clienti, sfiorandone uno con un colpo. Anche in questo caso sono intervenuti i militari dalle stazioni di Darfo e Pisogne che hanno messo le manette al 34enne per resistenza e danneggiamenti ed è stato condotto nel carcere di Canton Mombello a Brescia.