Tragedia a Campolaro, muore motociclista 65enne

(red) L’ennesimo gravissimo incidente sulle strade bresciane riguardante un motociclista si è verificato nella tarda mattinata di questo sabato 12 settembre in Valcamonica, lungo la ex statale 345 nel tratto compreso fra Bazena e Astrio di Breno, all’altezza di Campolaro di Bienno.

A perdere la vita è stato un centauro di 65 anni la cui motocicletta si è scontrata con un’automobile poco prima delle 13. L’uomo stava risalendo verso Bazena quando, per cause sulle quali stanno eseguendo accertamenti i carabinieri di Breno, poco prima dell’Hotel Belvedere si è verificato un impatto tra la sua moto e un’auto che arrivava dalla direzione opposta.

Purtroppo le condizioni del 65enne sono apparse subito senza speranza ai primi soccorritori, che hanno allertato il 112 che ha inviato sul posto anche un’eliambulanza decollata dal Civile di Brescia. Tutto però è stato inutile e l’uomo è spirato prima di poter essere trasportato al Pronto Soccorso.