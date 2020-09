Breno, confessa il figlio: la madre è stata strangolata

(red.) Alla fine, com’era prevedibile, ha confessato il figlio della donna di 53 anni di Breno, in Valcamonica, che questa mattina è stata trovata in casa priva di vita.

Il ragazzo, 25 anni, aveva avvertito i carabinieri recandosi in caserma e dicendo di avere “un problema con la mamma”. La donna è stata trovata morta dai militari dell’Arma, ma poiché non vi erano segni di violenza sul corpo, è stata subito fatta l’ipotesi di un decesso provocato da soffocamento. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia, mentre il ragazzo è stato arrestato.

E’ stato poi lo stesso figlio che, interrogato dal sostituto procuratore Roberta Panico, secondo le prime indiscrezioni a spiegare la dinamica del gesto fatale: “Le ho stretto le mani intorno al collo”, avrebbe detto mentre si lasciava andare a una confessione liberatoria.

La madre, stando alle informazioni raccolte, era alle prese con gravi problemi psichiatrici e viveva insieme con il ragazzo nell’appartamento delle case popolari di Breno, non lontano dal municipio, in condizioni di disagio sia sociale che economico. La tragedia è maturata in un contesto famigliare e umano molto difficile.