Corteno Golgi e Vione, due interventi dal Soccorso alpino

(red.) Nella giornata di ieri, domenica 6 settembre, gli operatori del Soccorso alpino sono stati impegnati in due interventi in alta Valcamonica, nel bresciano. Il primo in ordine di tempo si è reso necessario intorno alle 11,15 a Corteno Golgi per un cercatore di funghi che si trovava della zona della Val Brandet. E’ stato lui stesso a chiedere aiuto al 112, ma la comunicazione si era resa difficile e quindi la posizione non era certa.

Si è quindi mossa la V Delegazione Bresciana con il Soccorso alpino della Guardia di finanza, l’elicottero da Sondrio e il Soccorso alpino da Edolo. Subito si è ristretto l’ambito di ricerca e l’uomo, della zona, è stato recuperato a 1.700 metri di altezza. Aveva riportato una lesione a una spalla ed è stato portato in ospedale.

L’altro intervento si è svolto a Vione nel pomeriggio per un uomo che era scivolato su una stradina, nei pressi di una baita e riportato la sospetta frattura di una gamba. È accaduto in località Saline, in Val Cané, a 1.600 metri di altezza. Sul posto si sono mossi i tecnici della V Delegazione Bresciana del Cnsas di Temù con il Soccorso della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. L’uomo è stato poi messo in sicurezza e portato in ospedale.