Cade in scarpata mentre cerca funghi: soccorsa a Vezza D’Oglio

(red.) Una donna di 76 anni, in vacanza a Vezza d’Oglio, era uscita in mattinata in cerca di funghi con il marito ma è scivolata in una piccola scarpata e ha riportato la presunta frattura di una gamba. Subito dopo la richiesta di soccorso, la centrale di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha mandato sul posto il Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e l’ambulanza. La donna era appena sotto la strada sterrata, è stata raggiunta, messa in sicurezza e infine portata in ospedale. L’intervento è finito intorno alle 13.