Sul Passo Gavia senza auto, domenica spazio ai ciclisti in sicurezza

(red.) Si chiude nel segno delle bici un mese di agosto che seppur diverso dai precedenti, nel comprensorio Pontedilegno-Tonale è stato certamente segnato dalle attività all’aria aperta. Domenica 30 gli amanti delle due ruote avranno l’ultima occasione per vivere un’emozionante esperienza outdoor, affrontando le rampe del Passo Gavia, che sarà chiuso al traffico motorizzato dalle 8.30 alle 12.30, sia dal versante di Ponte di Legno che da quello di Bormio/Santa Caterina Valfurva.

La celebre montagna sarà quindi a totale disposizione dei ciclisti, che potranno godersi in piena tranquillità e sicurezza l’ascesa a uno dei valichi transitabili più alti delle Alpi con i suoi 2618 m.

L’iniziativa, promossa dal Parco Nazionale dello Stelvio, rientra nel progetto Enjoy Stelvio National Park. Nell’estate 2020, la chiusura al traffico motorizzato sui valichi alpini ha interessato il Gavia una prima volta domenica 26 luglio.

Il versante di Ponte di Legno è considerato il più impegnativo, con una lunghezza di 17 Km, una pendenza media dell’8% e un dislivello positivo di 1360 metri. Lo sforzo profuso per giungere in vetta al Gavia sarà ampiamente ripagato da una magnifica vista sulle cime dell’Ortles-Cevedale e dell’Adamello.

La spettacolarità del Passo Gavia si aggiunge all’ampia proposta bike del Consorzio Pontedilegno-Tonale, caratterizzata da oltre 500 km di trail che soddisfano i gusti e la preparazione di tutti gli appassionati delle due ruote, dai percorsi road a quelli MTB fino ai tracciati enduro dell’alta Valle Camonica.

Il progetto di chiusura al traffico motorizzato delle grandi salite alpine ha interessato nella giornata di oggi, venerdì 28 agosto, l’ascesa ai Laghi di Cancano, mentre domani, sabato 29 agosto, sarà il turno del Passo dello Stelvio.