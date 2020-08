Problemi a una gamba mentre scende dal Prudenzini

(red.) Tre escursionisti stavano scendendo ieri pomeriggio dal rifugio Prudenzini, in Valsaviore; arrivati nei pressi di Macesso di Sotto, a poca distanza da Fabrezza, nel comune di Saviore dell’Adamello, dove comincia la carrozzabile, uno di loro, un uomo di 65 anni, ha cominciato ad avere problemi a una gamba e non si sentiva più in grado di proseguire. Allora hanno chiesto aiuto: la centrale operativa di AREU (Azienda regionale emergenza urgenza) ha attivato il Soccorso alpino, Stazione di Media Valle della V Delegazione Bresciana. La squadra è salita con il quad e ha trasportato la persona a valle.

In questi giorni, il Cnsas sta effettuando un elevato numero di interventi: come accade di solito, il periodo estivo è quello in cui ci sono più richieste di soccorso, anche perché aumentano le persone che vanno in montagna. Diversi interventi potrebbero essere evitati, con un’attenzione maggiore alla prevenzione e alla sicurezza: controllate le previsioni del tempo; informatevi sugli itinerari che intendete fare – durata, difficoltà – e sul grado di preparazione fisica o di competenza che richiedono; dite ad altre persone, familiari, rifugisti, amici, dove avete intenzione di andare; verificate di avere abbigliamento e attrezzatura adeguati, a partire dalle scarpe. Sul sito sicurinmontagna.it trovate molte informazioni e opuscoli in pdf da scaricare, per andare in montagna in sicurezza.