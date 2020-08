Pian Camuno, moto contro auto: centauro finisce in ospedale

(red.) Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 agosto, un uomo di 38 anni residente in provincia di Bergamo è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale in sella alla propria moto. E’ successo pochi minuti prima delle 16 in via Galilei a Pian Camuno, nel bresciano. Il motociclista, per cause da accertare, è finito contro un’auto per poi essere sbalzato a terra sull’asfalto.

Subito sono scattati i soccorsi facendo intervenire sul posto un’ambulanza della Croce Blu di Lovere insieme ai carabinieri per ricostruire la dinamica. Il conducente dell’auto è rimasto illeso, ma il centauro è stato soccorso in codice rosso verso l’ospedale di Esine.