Valsaviore, temporale in quota: salvati dal Soccorso alpino

(red.) Tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, domenica 9 agosto, i tecnici del Soccorso alpino sono stati impegnati in un intervento nei confronti di alcuni escursionisti bresciani e milanesi. Questi avevano raggiunto la zona del Forcel Rosso, tra le montagne della Valcamonica, in Valsaviore, nel bresciano, ma a un certo punto erano stati sorpresi da un violento temporale. In difficoltà, hanno allertato il 112 mentre erano in quota al Passo Ignaga verso il rifugio Lissone.

Il Soccorso alpino ha quindi raggiunto la comitiva e riportata a valle. Tutti illesi, anche se affaticati. Nel frattempo l’elicottero da Brescia e la stazione del Soccorso erano stati attivati per la segnalazione di una coppia di alpinisti che non era più stata vista e dicendo di voler raggiungere il Corno di Grevo. I due sono poi rientrati in modo autonomo.