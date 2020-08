Edolo, ai domiciliari va al bar dopo la visita dei Cc: arrestato

(red.) Alla fine di aprile, in pieno lockdown, era entrato bardato con guanti e mascherina all’interno della farmacia “Galloni” a Braone, in Valcamonica, nel bresciano, ma armato di coltello. Aveva minacciato la farmacista e si era fatto consegnare circa 300 euro dal registro di cassa, per poi darsi alla fuga. Ma in seguito le telecamere di videosorveglianza che lo avevano immortalato erano state decisive nel condurre i carabinieri della compagnia di Breno sui suoi passi e a denunciarlo. Solo in seguito, lo scorso giugno, nei suoi confronti erano stati disposti gli arresti domiciliari nella sua casa di Edolo.

Una condizione in cui doveva rimanere in attesa del processo con rito abbreviato. Ma nelle ore precedenti a sabato 8 agosto quel 27enne è di nuovo finito nei guai. Dopo la consueta visita da parte dei militari per assicurarsi che il giovane rispettasse la detenzione, il ragazzo è sceso e ha raggiunto il bar del padre per consumare un caffé.

Peccato che i carabinieri lo abbiano tenuto d’occhio durante quella pausa. Subito dopo lo hanno raggiunto e lui, visto arrivare la pattuglia, ha tentato di tornare a casa senza destare sospetti. Ma le forze dell’ordine sono arrivate prima di lui e lo hanno arrestato per evasione. Ieri mattina, venerdì 7 agosto, il giovane è comparso in tribunale per la direttissima e ha patteggiato una pena a otto mesi di reclusione, con la convalida dell’arresto. Dovrà restare ai domiciliari in atteso del processo per la rapina alla farmacia.