Cedegolo, cocaina e hashish in auto e in casa: nei guai un 20enne

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 21 luglio un giovane residente a Cedegolo, in Valcamonica, nel bresciano, è finito nei guai ed è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 20enne, incensurato, è stato fermato in auto dai carabinieri durante un normale controllo. Subito è parso agitato e durante la perquisizione personale gli è stato trovato un grammo di cocaina nel portafogli e 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

In seguito si è proceduto anche con la perquisizione in casa dove è stato trovato un altro pezzo di hashish da 4 grammi e due pacchetti con 22 grammi di marijuana. Per il giovane il giudice ha convalidato l’arresto e poi rimesso in libertà con il rinvio del processo nel corso del quale il 20enne chiederà la messa in prova.