Valcamonica, test sierologici gratuiti per cittadini di 65-74 anni

(red.) Nelle settimane successive a sabato 11 luglio la Valcamonica, nel bresciano, sarà interessata da un’indagine sierologica disposta dall’Ats della Montagna. E gli interessati, come segnala il Giornale di Brescia, saranno i cittadini dai 65 ai 74 anni. Si valuterà una popolazione di circa 12 mila abitanti e, tra questi, sarà identificato un campione di 1.000 persone che potranno sottoporsi al prelievo di sangue e capire se abbiano sviluppato gli anticorpi al Covid-19.

L’indagine, organizzata dall’Agenzia di Tutela della Salute, è gratuita e sarà effettuata su base volontaria. Non saranno coinvolti, invece, quanti hanno già eseguito un test sierologico, un tampone o gli ospiti delle case di riposo. Gli interessati possono contattare i numeri 0364.329423-370 e scegliere il presidio dell’ospedale di Esine o Edolo dove effettuare l’esame.

Resta appurato che, in caso di esito positivo al test, gli interessati dovranno anche sottoporsi al tampone. E nella nuova positività dovranno porsi in isolamento fiduciario e quindi in quello obbligatorio, compreso l’isolamento per i contatti più stretti.