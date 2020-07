Darfo, stalker contro gli altri inquilini: agli arresti domiciliari

(red.) L’altro giorno, martedì 7 luglio, un uomo di 57 anni, vedovo e padre di un figlio, si è visto notificare nel suo appartamento a Cappellino di Darfo Boario Terme, in Valcamonica, nel bresciano, un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l’accusa di stalking. Comportamenti portati avanti dallo scorso 2016 ai danni degli altri inquilini della palazzina in cui l’uomo abita. Il 57enne, tra l’altro, era già stato condannato nel 2019 a 1 anno e quattro mesi di reclusione e a pagare 10 mila euro di multa dopo una denuncia del gestore di un locale dello stesso palazzo e di altre decine di segnalazioni.

Una condanna che, però, non gli è bastata per evitare di comportarsi ancora in quel modo. L’intera situazione era stata monitorata dai carabinieri con il rischio che qualche inquilino, stanco degli atteggiamenti dell’uomo, potesse innescare una lite. Una delle vittime principali del 57enne è una signora anziana che è stata persino costretta a cambiare le abitudini. I militari, dalle numerose denunce ricevute, hanno accertato che l’uomo facesse spesso rumore nelle ore notturne sul balcone di casa, lanciasse i rifiuti negli spazi comuni, desse fastidio con minacce e pessimi atteggiamenti e anche contro i titolari dei negozi alla base della palazzina.

Tanto che qualcuno, proprietario di uno degli appartamenti nell’edificio, aveva deciso di prenderne un altro in affitto in un’altra destinazione. L’uomo finito in manette si è visto porre i domiciliari, ma saranno molto stretti considerando le numerose limitazioni, compresa quella di non uscire negli spazi comuni.