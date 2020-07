Darfo, vandali al parco di Boario tagliano rami di un albero

(red.) Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio il parco di Boario a Darfo Boario Terme, in Valcamonica, nel bresciano, è finito nel mirino dei vandali. E’ successo nel momento in cui qualcuno, sfruttando l’oscurità, ha tagliato diversi grossi rami di un albero per poi abbandonarli a terra.

E di conseguenza domenica mattina i frequentatori, soprattutto le famiglie, hanno dovuto trovare altri angolo per trascorrere il tempo libero. Ieri, lunedì, gli addetti del Comune si sono mossi per ripristinare quello spazio verde.