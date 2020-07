Piancamuno, esce di casa ma non torna. Ricerche in corso per Gloria

(red.) Lo scorso giovedì pomeriggio 2 luglio era uscita di casa a Piancamuno, in Valcamonica, nel bresciano, per una passeggiata. Prevedeva pochi minuti visto che è uscita con le ciabatte e senza documenti nè cellulare. Ma il maltempo l’avrebbe presa alla sprovvista e di lei non si hanno più tracce. Da venerdì 3 luglio un vasto schieramento tra carabinieri, Polizia Locale e Protezione civile sta cercando Gloria Maffolini, ex infermiera di 61 anni.

Di lei, che vive con la famiglia in via Puccini, non si hanno più notizie. Il posto di comando delle ricerche è stato allestito a due passi dal municipio e si sta scandagliando il territorio via terra e dal cielo. E la preoccupazione è ancora maggiore considerando che la donna è abituata ad assumere una serie di farmaci come terapia.

La sensazione è che, a causa del maltempo, la donna possa aver perso l’orientamento non riuscendo a tornare a casa. Per le ricerche sono stati allertati anche i cani molecolari che hanno fiutato una pista sul ponte dell’Oglio verso Darfo. Le ricerche, anche con un elicottero, vanno avanti.