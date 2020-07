Edolo, auto si ribalta tra i boschi in via Monte Colmo: una vittima

(red.) Questa mattina, lunedì 6 luglio, intorno alle 11 si è consumato un tragico incidente in una zona impervia a Edolo, in Valcamonica, nel bresciano. In via Monte Colmo, nella frazione di Pozzuolo, a bordo di un’auto ribaltata con le ruote all’aria è stato trovato il corpo senza vita di un uomo.

Nel momento in cui da quei boschi è giunta la segnalazione, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia stradale insieme ai vigili del fuoco. Tra i soccorritori, presenti l’automedica e un’ambulanza da Edolo. Ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare, probabilmente morto subito dopo essersi ribaltato.