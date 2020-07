Berzo Demo, moto contro una galleria. 24enne soccorso in volo

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, un giovane motociclista residente nel milanese è rimasto coinvolto in una drammatica uscita di strada in territorio di Berzo Demo, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 13,30 quando il 24enne stava percorrendo la statale 42 verso il Passo del Tonale.

A un certo punto, per cause da accertare, ha perso il controllo della due ruote sbattendo contro una delle pareti di una galleria e finendo a terra. Gli altri automobilisti che avevano assistito all’incidente e capita la gravità della situazione hanno allertato i soccorsi al 112.

Sul posto sono giunte due ambulanze da Berzo Demo ed Edolo, insieme agli agenti della Polizia stradale e ai vigili del fuoco. Il giovane, sempre rimasto cosciente, presentava però delle ferite giudicate serie e per questo motivo è stato soccorso in codice rosso con l’elicottero verso l’ospedale Civile di Brescia.