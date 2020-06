Valcamonica, non lascia stare l’ex moglie: finisce ai domiciliari

(red.) La donna che aveva deciso di lasciarlo si era rivolta lo scorso dicembre del 2019 ai carabinieri per denunciarlo per stalking e anche a un centro antiviolenza in Valcamonica, dove abita. Il diretto interessato, un marocchino di 53 anni, operaio di professione, era finito in manette e poi tornato in libertà, ma con il divieto di avvicinarsi alla ex.

Peccato che lui abbia continuato a perseguitare l’ex moglie, tanto da costringerla a cambiare abitudini. Nel frattempo la donna ha iniziato un’altra relazione, ma l’ex ha continuato a starle dietro tra pedinamenti e tentativi di rimettersi insieme. A quel punto, di fronte a una situazione diventata non più sostenibile, la donna ha allertato i carabinieri che hanno posto l’uomo ai domiciliari.