Anche lo Shomano si arrende al Covid, cancellata la 18esima edizione

(red.) Come moltissimi festival in tutta Italia, piccoli o grandi che siano, anche lo Shomano, il festival della canzone d’autore di stanza in Valle Camonica – ma a cui piace girare il mondo – annuncia la cancellazione della sua 18^ edizione a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo fa per proteggere la salute pubblica ed evitare gli assembramenti di persone. Una decisione necessaria che non è assolutamente una resa: gli organizzatori promettono comunque eventi fattibili sul territorio della Valle Camonica in grado di garantire il pieno rispetto delle attuali norme sanitarie. E un’edizione 2021 che farà dimenticare questa pausa.

Ecco la lettera che hanno scritto al proprio pubblico.

C’è uno Sciamano che da millenni corre senza sosta sui crinali della Valle dei Segni e da 18 anni lo fa imbracciando una chitarra: quella del festival della canzone d’autore Dallo Sciamano allo Showman. Solo una pandemia è riuscita a fermarlo, ma come organizzatori del festival – nel frattempo diventato semplicemente Shomano – ci teniamo a rassicurare il pubblico che si tratta solo di una pausa di riflessione. Una riflessione doverosa nei confronti di un tempo sospeso di dolore e speranza, che in un batter d’occhio ha modificato radicalmente il nostro modo di vivere.

In un’estate stravolta dagli effetti del Covid-19, in cui la cosa più importante diventa proteggere le persone mettendo in pratica rigidi protocolli e normative per la loro sicurezza, ci vediamo costretti a malincuore a cancellare la 18^ edizione del festival. Del resto diventare maggiorenni implica maturità, senso di responsabilità e capire che un festival come il nostro non ha senso senza il calore, la presenza e la forza del pubblico. Che a noi piace numeroso, eterogeneo, appassionato, perché la musica dei nostri artisti ci piace viverla INSIEME, all’unisono, e l’ultima cosa che vogliamo è perdere questa nostra preziosa essenza.

Ma non temete, il 2020 non sarà un anno sabbatico nel quale spariremo dai vostri radar: cercheremo comunque di essere presenti sul territorio, sempre seguendo i protocolli e laddove possibile, con eventi adatti alle normative Covid-19 che non mancheremo di comunicarvi.

Quest’anno lo Sciamano non corre.

Annusa l’aria, insegue il vento, continua a innamorarsi.

A piccoli passi.

Buona estate a tutti,

gli organizzatori dello Shomano