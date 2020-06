Valcamonica, spaccio è affare di famiglia: scattano arresti

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 12 giugno i carabinieri bresciani del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Breno con quelli della stazione di Edolo hanno arrestato una donna, il figlio e il compagno della prima. Tutti e tre sono finiti in manette e ai domiciliari, mentre un 40enne che era stato arrestato con loro è stato rimesso in libertà. Si tratto di un 40enne camuno finito nel mirino dei controlli a Berzo Demo nel momento in cui era stato trovato in auto con un 26enne residente in alta Valcamonica.

Sotto un sedile c’erano 40 grammi di cocaina, ma subito dopo i militari hanno voluto anche perquisire l’abitazione del 26enne. Qui sono stati notati due ragazzi che si erano disfatti della cocaina appena comprata dal padrone di casa 42enne e dal figlio 21enne. All’interno c’erano anche la madre e il figlio che hanno tentato di disfarsi della droga, ma inutilmente. Il trio è finito in manette e il giudice ha concesso per loro i domiciliari.

In un altro intervento, i carabinieri hanno anche arrestato una coppia formata da due giovani di 29 e 26 anni tunisini che insieme conducevano un’attività di spaccio. Beccati mentre cedevano una dose a un ragazzo, il controllo si è allargato alla loro auto dove c’erano 15 grammi di cocaina e anche nella loro casa di Edolo dove c’era della marijuana. I due si sono visti convalidare l’arresto, mentre l’uomo è stato accompagnato alla frontiera per essere rimpatriato nel momento in cui si è scoperto un ordine di espulsione nei suo confronti e risalente al 2017.