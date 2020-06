Edolo, cade dalla scala nel giardino di casa. Muore a 75 anni

(red.) Questa mattina, martedì 9 giugno, un uomo di 75 anni è rimasto vittima di un tragico infortunio a Edolo, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo intorno alle 8,30 in via Plizze all’interno di un’abitazione privata. Sembra che l’anziano fosse salito su una scala tra gli alberi presenti nel suo giardino per raccogliere dei frutti.

A un certo punto, per motivi da accertare, la scala si sarebbe mossa e l’uomo è precipitato nel vuoto. Chi ha assistito all’infortunio ha subito allertato i soccorsi facendo arrivare sul posto un’ambulanza dall’ospedale di Edolo e l’elicottero da Sondrio, oltre ai carabinieri della compagnia di Breno e i vigili del fuoco. Ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.