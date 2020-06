Piancogno, anziana finisce nella scarpata sull’Oglio

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 giugno, una donna di 71 anni è rimasta vittima di una caduta mentre si trovava sulla pista ciclabile lungo il fiume Oglio a Piancogno, in Valcamonica, nel bresciano. Pochi minuti prima delle 14 sembra che l’anziana, una cinese residente in paese, abbia raggiunto il ciglio per raccogliere dei fiori. Ma un malore l’avrebbe indotta a perdere l’equilibrio fino a scivolare per diversi metri lungo la sponda.

La richiesta dell’intervento di soccorso è stata immediata facendo arrivare sul posto, in via Fiume, per primi i vigili del fuoco da Darfo che hanno recuperato la donna, in gravi condizioni. Subito dopo sono giunti anche i soccorritori a bordo di un’ambulanza e l’elicottero. L’anziana è stata quindi imbarcata sul velivolo e trasportata in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.