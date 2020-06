Da Alzano a Nembro e Borno la grandine imbianca le strade

(red.) Passare nell’arco di pochi minuti dal Sole e dalle temperature quasi estive al maltempo e a quasi l’autunno. Ieri, martedì 2 giugno, a Borno, nel bresciano, come nella vicina provincia di Bergamo tra Alzano Lombardo e Nembro si è assistito a scene da clima impazzito.

Il sereno ha lasciato lo spazio alle nuvole e al cielo nero che non lasciavano presagire nulla di buono. E infatti in pochi minuti è caduta una grandinata con chicchi grossi che hanno provocato qualche danno soprattutto ai veicoli in transito e agli orti e alle coltivazioni. Per fortuna non si sono registrati danni alle strutture.