Cevo, frana sulla provinciale: salvi operai nel cantiere

(red.) Era già successo più volte in passato a causa di quel fronte che non è stato mai perfettamente stabile. Per questo motivo sono in corso dei lavori per costruire una galleria paramassi. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 14 maggio, lungo la provinciale 84 in territorio di Cevo, in Valcamonica, nel bresciano, si è verificata una frana. E’ successo in località Valzelli proprio dove sono in corso i cantieri da 3 milioni di euro per proteggere questa zona spesso a rischio.

A un certo punto a monte del fronte si sono staccati circa 30 metri cubi di materiale che hanno raggiunto la carreggiata e fino a un mezzo da cantiere, per fortuna in quel momento vuoto. Sono stati gli operai a verificare cosa fosse successo e ad allertare i soccorsi.

Sul posto si sono mossi i vigili del fuoco di Breno che hanno messo l’area in sicurezza, mentre un’ordinanza del sindaco ha chiuso la strada in attesa di un sopralluogo. A questo punto i residenti del paese dovranno percorrere qualche chilometro in più lungo la provinciale 4 per tornare a casa.