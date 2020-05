Valcamonica, vandali oziano e bivaccano al rifugio Marino Bassi

(red.) L’avvio della fase 2, dopo la serrata totale, ha permesso anche di raggiungere le baite in montagna per controllare che tutto sia a posto e non ci siano stati problemi. Purtroppo, come dà notizia il Giornale di Brescia, il gruppo dei “Lupi di San Glisente”, lo scorso mercoledì 6 maggio, nel raggiungere alcuni rifugi e baite che gestiscono, hanno trovato una brutta sorpresa.

Al rifugio Marino Bassi, al confine tra Valcamonica e Valtrompia, hanno trovato tutto in disordine e a soqquadro. Evidentemente qualcuno ha mangiato e bivaccato, per poi provocare disastri. La sensazione è che qualcuno sia salito dalla Valtrompia per entrare in azione e provocare i danni. Il gruppo che gestisce il bivacco non ha potuto fare altro che tornare l’altro giorno, sabato 9 maggio, per ripristinare la situazione.