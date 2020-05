Cividate Camuno, bimba azzannata dal cane del nonno

(red.) Nel pomeriggio di ieri, domenica 10 maggio, si è consumato un dramma nella zona industriale in via Borgo Olcese a Cividate Camuno, in Valcamonica, nel bresciano. Una famiglia, formata da madre, padre e una figlia piccola di poco meno di due anni e residente a Berzo Inferiore, si era recata in visita dai nonni dopo due mesi senza potersi vedere a causa del lockdown. A un certo punto, nel pomeriggio intorno alle 15,30, la piccola Matilde era all’esterno dell’abitazione, nel giardino di casa, quando è stata raggiunta dal cane boxer del nonno che l’ha azzannata alla testa.

La scena si è presentata davanti ai genitori – il padre Stefano Gioia è ginecologo all’ospedale di Esine e la madre Alessia Battaglia è ostetrica – e al nonno, ex direttore del dipartimento veterinario dell’Ats della Montagna. Subito hanno allertato i soccorsi e chiuso il cane in casa. In condizioni parse disperate, la piccola è stata imbarcata sull’elicottero (a bordo avrebbe avuto anche un arresto cardiaco) verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Dell’accaduto si stanno occupando i carabinieri di Breno, mentre l’Ats ha inviato un veterinario per capire cosa possa aver indotto il cane a mordere la piccola, considerando che questa aveva già avuto a che fare con l’animale e c’è anche un cane nella propria famiglia. Ora si valuterà anche il sequestro o la soppressione dell’animale, mentre a Cividate Camuno e Berzo Inferiore si sta pregando per la vita della piccola.