Darfo, madre denuncia ai Cc il figlio che la maltratta

(red.) Stavolta il Codice Rosso avviato dai carabinieri è stato attivato non per cattivi rapporti tra coniugi, ma tra madre e figlio. Succede in Valcamonica, nel bresciano, dove i militari della stazione di Darfo hanno ricevuto in caserma una donna di 53 anni. Lei stessa ha raccontato che per due anni è rimasta vittima dei maltrattamenti e violenze fisiche e psicologiche da parte del figlio 28enne.

Un giovane che è chiamato ad affrontare un periodo particolare e caratterizzato dalla dipendenza dalle sostanze stupefacenti e senza un posto di lavoro. Quella situazione, tra continue minacce e richiesta di denaro per comprare la droga, è andata avanti per diverso tempo e peggiorata negli ultimi giorni anche per l’obbligo di restare a casa in questo periodo.

Nei giorni intorno a Pasqua i carabinieri, appurati i fatti e anche dalle testimonianze, hanno arrestato il 28enne e per lui si sono aperte le porte del carcere di Canton Mombello a Brescia.