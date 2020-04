Valcamonica, troppi davanti ai necrologi: tutti online

(red.) Il rischio era quello di vedere assembramenti di persone persino davanti alle bacheche dove sono affissi i manifesti funebri. E visto il periodo da emergenza in corso per il coronavirus, ogni giorno purtroppo i necrologi si aggiornano con sempre nuove vittime. Per ovviare allo scenario degli anziani che spesso raggiungono le bacheche per vedere chi purtroppo ha perso la vita, in Valcamonica – qui si contano oltre 100 deceduti – e in alcune zone del Sebino i Comuni hanno deciso di organizzarsi diversamente.

Tanto da emettere ordinanze con cui viene disposto di non affiggere manifesti sulle bacheche murarie. E invece i volti di chi non ce l’ha fatta saranno visibili sulle pagine Facebook dei Comuni e anche sui siti internet delle parrocchie. Una misura che riguarderà anche chi purtroppo è costretto ad annunciare nuove vittime.