Berzo Inferiore, piazza tre reti per uccelli: denunciato

(red.) Ha colto l’occasione del fatto che in zona sono presenti meno persone proprio per rispettare le misure di contenimento dal contagio del virus, per piazzare delle reti da uccellagione. E’ successo a Berzo Inferiore, in Valcamonica, nel bresciano, dove un cacciatore di 46 anni residente in un altro paese della valle aveva raggiunto le vicinanze del torrente Grigna.

Qui ha posto tre reti per una lunghezza totale di 30 metri, ma durante quell’operazione è stato sorpreso dai carabinieri forestali della stazione di Breno. Infatti, i controlli non riguardano solo le strade, ma anche le campagne e le aree di montagna per evitare assembramenti e uscite senza motivo. L’uomo è stato denunciato per uccellagione e aver violato le disposizioni del Governo per evitare di uscire di casa.