Cerveno, anziana si sporge e cade dalla finestra: non è grave

(red.) Ieri mattina, lunedì 16 marzo, una donna di 77 anni residente in via Alta a Cerveno, in Valcamonica, nel bresciano, è rimasta vittima di un infortunio domestico. E’ successo pochi minuti prima delle 10 quando l’anziana si sarebbe sporta dalla finestra per dare da mangiare a qualche gatto ai piedi dell’abitazione. Ma si sarebbe portata troppo in avanti e ha perso l’equilibrio facendo un volo di oltre quattro metri.

Chi si è reso conto dell’accaduto ha subito allertato i soccorsi facendo intervenire sul posto l’automedica, un’ambulanza da Darfo e anche l’elicottero. L’anziana ferita è stata caricata prima sulla quattro ruote e poi in volo in codice giallo verso l’ospedale Civile di Brescia. Per fortuna in seguito il suo quadro sanitario è stato ridimensionato rispetto alla gravità iniziale.