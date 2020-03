Berzo Inferiore, ladri in azione tra case e baite di montagna

(red.) I reati predatori si sono praticamente azzerati in questo periodo in cui si rischia di finire nei controlli delle forze dell’ordine e le persone sono costrette a restare in casa, evitando quindi i furti nelle abitazioni. Ma nei giorni precedenti a martedì 17 marzo alcuni malviventi sono riusciti lo stesso ad entrare in azione a Berzo Inferiore, in Valcamonica, nel bresciano.

Infatti, approfittando dei residenti che uscivano comunque nelle pertinenze delle loro case, i ladri sono riusciti a portare via qualche oggetto di valore. E i colpi hanno raggiunto anche le casette di montagna e le baite che vengono usate per i bivacchi e rubando qualche genere di alimentare. Pare che ad entrare in azione siano stati due giovani stranieri di 25 anni e sui quali le forze dell’ordine hanno acceso i riflettori.