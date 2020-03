Boario, operaio cade dal tetto di un’azienda: è grave

(red.) Ieri mattina, domenica 15 marzo, un operaio di 41 anni residente a Piancamuno e addetto per conto di un’impresa esterna è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro a Boario, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo intorno alle 8,30 quando l’addetto si trovava su un’impalcatura allo stabilimento della Ferrarelle di via del Sacco e dove viene imbottigliata l’acqua. A un certo punto, mentre stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione sul tetto, sarebbe scivolato precipitando per circa nove metri.

Nell’impatto col terreno è rimasto incosciente per qualche minuto, mentre chi lavorava con lui ha subito allertato i soccorsi al 112. Sul posto sono arrivate l’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo e anche l’elicottero.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Breno e i tecnici dell’Ats della Montagna per ricostruire la dinamica. Lo sfortunato operaio è stato imbarcato sull’elicottero e trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia nel reparto di Traumatologia. Non è in pericolo di vita, ma i medici gli hanno riservato la prognosi.