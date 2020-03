Ceto, vandali contro la statua di Maria. Ridotta in pezzi

(red.) La Valcamonica, nel bresciano, è finita di nuovo al centro di uno spregevole atto sacrilego. E’ successo a Ceto dove qualche passante ha notato la statua di Maria, che era posta all’interno di una santella in via Gaz, spezzata e lasciata a terra. E come detto, non è la prima volta in valle che succede un atto del genere, dopo quello ai danni della statua di Madonna di Lourdes lungo la ciclabile tra Breno e Cividate Camuno.

L’episodio più recente è avvenuto nella notte tra sabato 7 e ieri, domenica 8 marzo, quando qualcuno ha rimosso l’effige dal suo basamento per poi romperla e lasciare i pezzi a terra. La sensazione da più parti è che ad agire in quel modo siano stati alcuni ragazzini. L’episodio è al vaglio dei carabinieri e alcuni elementi decisivi potrebbero arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere in zona.