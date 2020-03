Tonale, gestore di un rifugio si ribalta in motoslitta

(red.) Ieri mattina, giovedì 5 marzo, il gestore di un rifugio al comprensorio del Tonale, in alta Valcamonica, nel bresciano, è rimasto vittima di un incidente in motoslitta. E’ successo pochi minuti prima delle 9 quando il titolare 63enne, autorizzato e abituato come ogni giorno, stava risalendo sul mezzo dagli impianti di risalita verso il rifugio a oltre 1.800 metri di altezza e carico di provviste.

Ma a un certo punto, forse a causa dello strato di neve più morbido dopo le precipitazioni delle poche ore precedenti, la motoslitta non ha retto e si è ribaltata. L’uomo è finito a valle e anche colpito dal carico che stava trasportando. Subito gli addetti degli impianti di risalita hanno allertato i soccorsi facendo intervenire gli sciatori della Polizia di Stato e dei carabinieri con il Soccorso alpino.

Il ferito è stato posto su una barella e portato a valle e da qui caricato su un’ambulanza verso l’ospedale di Edolo. Le sue condizioni non sono gravi, ma ha riportato un trauma cranico e contusioni alle braccia e alle gambe.