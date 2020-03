Controlli dei Cc, cinque ubriachi al volante: via patenti

(red.) Nel fine settimana appena trascorso tra sabato 29 febbraio e ieri, domenica 1 marzo, i carabinieri bresciani della compagnia di Breno sono stati impegnati nei consueti controlli in Valcamonica per fermare chi si fosse messo al volante sotto l’effetto dell’alcol o di sostanze stupefacenti. E nell’ambito dell’attività sono scattate anche alcune denunce per guida in stato di ebrezza.

Tra loro, una ragazza 32enne di Pian Camuno che aveva un tasso alcolico di 1,35 grammi per litro, un 33enne di Artogne con 0,96, un 25enne di Pisogne con 1,49 e due 40enni di Darfo Boario Terme con tassi di 1,33 e 1,01. Tra gli altri interventi, a Capo di Ponte i carabinieri hanno identificato un 26enne alla guida di una Mercedes Classe A. Perquisito, addosso aveva una dose di marijuana.

Si è anche rifiutato di essere sottoposto al test della droga e ha dichiarato di aver trascorso il pomeriggio in casa di un amico fumando spinelli. Anche per lui, come negli altri cinque casi di ubriachi, è stata ritirata la patente. A Darfo Boario Terme, invece, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno controllato un’auto con tre giovani a bordo: uno di questi, da poco maggiorenne, è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Il giovane, che frequenta la scuola superiore a Breno, è stato segnalato alla prefettura di Brescia come consumatore di sostanze stupefacenti.