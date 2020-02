Darfo, usa la saldatrice all’aperto e brucia un ettaro di bosco

(red.) La sua intenzione non era di certo quella di provocare quasi un disastro, ma ora rischia anche a livello penale. A Pianezze di Gorzone di Darfo Boario Terme, in Valcamonica, nel bresciano, ieri pomeriggio, giovedì 27 febbraio, un uomo era all’esterno di un edificio immerso tra le montagne e stava procedendo con alcuni lavori di saldatura. Ma alcune schegge hanno raggiunto la vegetazione nei dintorni provocando un incendio non di poco conto, tanto da distruggere un ettaro di terreno.

Si sono resi necessari i gruppi antincendio boschivi della Comunità montana della Valcamonica, con i mezzi della Protezione Civile di Angolo Terme, Darfo e Artogne e insieme ai vigili del fuoco per muoversi da terra. In quelle stesse ore si è reso necessario anche un elicottero regionale che ha attinto acqua dal lago Moro e scaricandola sul fronte in fiamme.

Il rogo ha anche quasi sfiorato due abitazioni e una cascina, mobilitando poi gli uomini della Protezione Civile per procedere con la bonifica ed evitare che il rogo potesse riaccendersi. Ora l’autore di quei lavori con la saldatrice rischia una multa e una denuncia penale. Ma nel corso del pomeriggio si sono resi necessari altri interventi simili, seppur minori, a Montecchio di Darfo e a Gianico. L’invito rivolto dalle autorità, visto il periodo di siccità, è di non bruciare sterpaglie e nemmeno accendere incendi di ripulitura.