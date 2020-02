Controlli in Valcamonica, alcol 6 volte oltre per un autista

(red.) Nella notte tra sabato 22 e ieri, domenica 23 febbraio, i carabinieri con le varie compagnie e stazioni della Valcamonica, nel bresciano, sono stati impegnati in una serie di controlli sulla circolazione stradale, ma non solo. Il comportamento tra i più pericolosi è stato quello di un 42enne residente in Valle di Saviore che, a pochi metri da casa, è stato controllato alla guida. Aveva un livello di alcol nel sangue di 3,06 grammi per litro, cioé oltre sei volte il limite consentito.

Avevano alzato troppo il gomito prima di mettersi al volante anche un 35enne di Artogne con 1,81 e un 37enne di Rogno con 1,65. Entrambi si sono visti ritirare la patente e al secondo anche la carta di circolazione e l’auto. Il bilancio totale è stato di dodici patenti ritirate e oltre a questi ci sono anche un 25enne di Sovere che aveva un tasso alcolico di 1,40, due uomini di Edolo con 1,10 e 1,07, mentre altri tre che avevano tassi sotto lo 0,8 hanno ricevuto solo sanzioni amministrative. Nei guai anche tre automobilisti che hanno commesso dei sorpassi azzardati sulla strada tra Sonico e Malonno.

Il bilancio in generale parla di 95 auto e 112 persone controllate, ma non solo per l’alcol. Tre giovani, infatti, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra loro, un 21enne rumeno fermato a Breno con 35 grammi di marijuana e un pugnale con una lama di 22 centimetri e due fidanzati che in auto, fermati a Ponte di Legno, avevano 6 grammi di eroina. L’attività ha visto in campo sette pattuglie dei carabinieri della compagnia di Breno e Darfo con le stazioni di Edolo, Capo di Ponte, Cedegolo e Pisogne.