Piancamuno, serve alcol ai minori: sanzionato titolare bar

(red.) L’alcol consumato tra i minorenni resta sempre di più una piaga difficile da estirpare, soprattutto se anche i baristi e titolari di esercizi commerciali si mostrano compiacenti nel servire cocktail che ai minori sono vietati dalla legge. In questo scenario, nel fine settimana appena trascorso tra sabato 8 e domenica 9 febbraio i carabinieri bresciani della stazione di Artogne hanno controllato un locale pubblico frequentato da giovani, anche minori.

Alcuni genitori si erano presentati in caserma per segnalare proprio il sospetto che i loro figli abusassero di alcol nel fine settimana. E nel corso di quell’ispezione sono stati identificati in un discobar a Piancamuno circa 150 clienti.

Verificati tutti i documenti e le autorizzazioni, i militari hanno scoperto e identificato quattro minori ai quali era stata servita della vodka. Si è poi appurato che gli addetti dietro il bancone non avevano controllato i documenti dei quattro giovani. Per il titolare è arrivata quindi una sanzione.