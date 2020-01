Cividate Camuno, operaio ubriaco piomba su una rotonda

(red.) Nella notte tra domenica 19 e ieri, lunedì 20 gennaio, un operaio 35enne alla guida di una Golf è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cividate Camuno, in Valcamonica, nel bresciano. L’uomo, marocchino residente a Esine, ha perso il controllo ed è finito fuori strada piombando su una rotonda. Ma per fortuna non ha riportato conseguenze ed è rimasto illeso. Tuttavia, per lui le conseguenze non sono mancate.

Infatti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Breno lo hanno sottoposto al test dell’alcol accertando un livello di 1,01 grammi per litro, cioè il doppio del consentito. Quindi è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e in più non poteva nemmeno guidare perché gli era stata revocata la patente.

Nell’ambito di altri controlli avvenuti quella stessa sera, una 20enne di Darfo è stata fermata per un controllo a Esine e mentre stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. E’ risultata positiva all’alcol test. Infine, sono state ritirate quattro patenti agli automobilisti che sono stati sorpresi a compiere sorpassi pericolosi sulla statale 42.