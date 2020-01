Valcamonica, morto il presidente della Comunità montana Farisoglio

(red.) Grave lutto per la comunità bresciana della Valcamonica. Nella notte tra mercoledì 15 e oggi, giovedì 16 gennaio, è morto a soli 39 anni il presidente della Comunità montana Sandro Farisoglio. Era malato da due anni e dal momento in cui aveva saputo del male che lo aveva colpito aveva cercato di lottare anche per la famiglia formata dalla moglie Elena Mazzoli e dalla figlioletta di appena due mesi Laura che ora lo piangono.

Era stato sindaco di Breno per due mandati consecutivi, dal 2009 fino allo scorso 2019 e attualmente come incarico guidava l’ente comprensoriale camuno e il Bacino Imbrifero Montano (Bim) della valle. Era stato eletto presidente della Comunità montana lo scorso agosto al posto di Oliviero Valzelli e nel 2018 si era anche candidato come consigliere alle elezioni regionali nella lista che sosteneva il candidato Giorgio Gori.

Consulente del Lavoro e iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia, negli ultimi tempi la malattia aveva peggiorato le sue condizioni e portandolo nelle ultime ore al ricovero all’ospedale di Esine dove nella notte ha perso la vita. Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 17 gennaio, alle 15 nel Duomo di Breno.