Tonale, turista danese cade allo snowpark: è grave

(red.) Ieri mattina, lunedì 6 gennaio, un turista danese di 53 anni è rimasto vittima di un grave infortunio mentre si divertiva con il proprio figlio di 11 anni a praticare snowboard allo Snow Park del Passo del Tonale, in alta Valcamonica, nel bresciano. Mentre era impegnato in una discesa e nel successivo salto, avrebbe perso l’equilibrio sbattendo la testa a terra.

Subito gli altri sciatori che avevano assistito all’incidente sulla neve hanno chiesto l’intervento dei soccorsi muovendo sul posto la Polizia di Stato, i carabinieri di Ponte di Legno, il Soccorso alpino e anche l’elicottero proveniente da Trento.

L’uomo, rimasto privo di conoscenza, è stato condotto in volo all’ospedale Santa Chiara di Trento dove i medici gli hanno riservato la prognosi ed è in condizioni ritenute molto gravi. Il figlio che era in vacanza con lui è stato affidato al tour operator con cui era stata organizzata quella vacanza.