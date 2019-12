Abusi su minore, Cassazione annulla condanna per il prete

(red.) E’ un colpo di scena quello che arriva dalla Cassazione alla quale si è rivolto l’avvocato di don Angelo Blanchetti, il sacerdote bresciano sospeso dalla Curia e condannato in primo e secondo grado a 5 anni di reclusione per violenza sessuale su un minore. La Suprema Corte ha annullato la sentenza di appello e ora si attendono le motivazioni di questa decisione. Dal tribunale romano potrebbe giungere la decisione di riprendere il processo d’appello, cambiare sede o un nuovo procedimento da zero.

Don Angelo Blanchetti, parroco di Corna di Darfo Boario Terme all’epoca dei presunti fatti tra il 2015 e il 2016, era stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con un 14enne straniero alle prese con un percorso di conversione al cattolicesimo. Proprio il giovane si era rivolto ai carabinieri e alla procura confessando gli atti ai quali sarebbe stato sottoposto.

E durante una perquisizione, nell’abitazione del sacerdote era stata trovata una cassaforte con all’interno preservativi e lubrificanti. Ma c’era anche una coperta dove si sarebbero consumati i rapporti. A quel punto per il prelato erano scattati gli arresti e la concessione dei domiciliari ai quali si trova attualmente. Ma ora la Cassazione potrebbe aver ribaltato questo scenario.