Valcamonica, sette patenti ritirate per troppo alcol

(red.) I Carabinieri della Compagnia di Breno sono stati impegnati la scorsa notte in un servizio di controllo straordinario per la prevenzione di comportamenti pericolosi alla guida. Il servizio, che ha interessato il Passo del Tonale e la bassa Valle Camonica si è concluso con la segnalazione di sette automobilisti alla Procura della Repubblica per violazione dell’art. 186 del Codice della Strada essendo stati sorpresi alla giuda delle proprie automobili con tassi alcolici al di sopra del limite consentito (da 0,70 a 1,40 g/l). A tutti è stata ritirata la patente.