Berzo Demo, ridata ambulanza dopo fermo per autista

(red.) Il caso aveva fatto molto discutere e almeno per ora si è arrivati a una soluzione. Si fa riferimento a quanto avvenne il 23 novembre scorso quando un’ambulanza appena uscita dalla sede della Camunia Soccorso a Berzo Demo, in Valcamonica, nel bresciano, venne fermata da una pattuglia dei carabinieri. E alla guida del mezzo c’era un 20enne con accanto un volontario più esperto. I militari avevano contestato il fatto che il giovane, per l’età, non potesse guidare un’ambulanza. Quindi, era scattato il sequestro del veicolo e del libretto e anche una sanzione all’associazione.

Ma questa si è rivolta al giudice di pace per contestare il provvedimento in cui era incorsa. E si è vista accogliere dal giudice la sua posizione. Infatti, il 20enne guidava il mezzo non durante un servizio di emergenza (servono almeno 21 anni di età) e quindi era in regola. Il giudice ha sospeso l’esito, ma nel frattempo ha riconsegnato l’ambulanza all’associazione e può tornare operativa.